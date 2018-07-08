Модрич признан лучшим игроком матча Россия - Хорватия

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Модрич признан лучшим игроком матча Россия - Хорватия

Полузащитник Лука Модрич признан лучшим игроком четвертьфинального матча ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии.

32-летний хавбек записал в свой актив голевую передачу, также он реализовал пенальти в послематчевой серии.

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