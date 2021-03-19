Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов

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Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок четырёх ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов, состоявшихся на этой неделе.

Первое место занял полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич, сделавший голевую передачу в игре с "Аталантой" (3:1).

35-летний хорват опередил Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Нголо Канте ("Челси") и Йозуа Киммиха ("Бавария").

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