Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов
Фото твиттер ЛЧ
Завершилось голосование на официальном сайте УЕФА, в ходе которого определялся лучший игрок четырёх ответных матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов, состоявшихся на этой неделе.
Первое место занял полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич, сделавший голевую передачу в игре с "Аталантой" (3:1).
35-летний хорват опередил Кевина Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Нголо Канте ("Челси") и Йозуа Киммиха ("Бавария").
Не пропустите: УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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