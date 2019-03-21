Модрич признан лучшим спортсменом 2018 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич получил очередную индивидуальную награду.

33-летний футболист признан лучшим спортсменом 2018 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы, опередив в голосовании теннисистов Новака Джоковича и Роджера Федерера.

"Спасибо всем, кто голосовал за меня. Для меня большая честь получить такое особое признание, я чувствую себя действительно счастливым", - поделился эмоциями хавбек "сливочных".

Напомним, что в прошлом году Модрич выиграл Лигу Чемпионов и Клубный Чемпионат Мира в составе "Реала", а также дошёл со сборной Хорватии до финала ЧМ-2018.

Журнал France Football вручил игроку "Золотой мяч".

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