Модрич продолжит выступать за "Реал"

Теги реал мадридлука модрич

Модрич продолжит выступать за "Реал"

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич продлит контракт с королевским клубом, сообщает AS.

По сведениям издания, стороны ведут переговоры о новом контракте, который будет действовать до лета 2022 года. Его нынешнее соглашение действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне 35-летний Модрич провел за "Реал" 16 матчей во всех турнирах и стал автором двух забитых мячей. Хавбек выступает за испанский клуб до 2012 года.

Не пропустите: Модрич оценил шансы "Реала" на удачное выступление в этом сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" определился с одним из вариантов на замену Газизову

"Ювентус" определился с одним из вариантов на замену Газизову

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов