Модрич продолжит выступать за "Реал"

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич продлит контракт с королевским клубом, сообщает AS.

По сведениям издания, стороны ведут переговоры о новом контракте, который будет действовать до лета 2022 года. Его нынешнее соглашение действует до лета 2021 года.

В нынешнем сезоне 35-летний Модрич провел за "Реал" 16 матчей во всех турнирах и стал автором двух забитых мячей. Хавбек выступает за испанский клуб до 2012 года.

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