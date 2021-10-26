Модрич прокомментировал достижение отметки в 400 матчей за "Реал"

Фото инстаграм Луки Модрича

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич отреагировал на то, что он провёл 400-й матч в составе "сливочных".

"Вся моя карьера в "Реале" просто невероятна. Не мог себе представить, что добьюсь подобных высот. Более девяти лет счастья. Это фантастически. Я наслаждаюсь своей игрой. Мне удалось осуществить мечту - выступать за "Реал". Это удивительно. Я счастлив и благодарен за всё, что пережил за это время. Но мы намерены добиться ещё большего", - приводит слова хорвата официальный сайт королевского клуба.

36-летний Модрич защищает цвета "Реала" с 2012 года, в 400 матчах он забил 28 голов и сделал 63 ассиста.

Действующий контракт хавбека с "бланкос" истекает следующим летом, однако стороны могут продлить его ещё на один сезон.

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