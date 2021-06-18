Модрич прокомментировал ничейный результат в матче против Чехии на Евро-2020
Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен
Футболист мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич высказался после матча Еавро-2020 против Чехии (1:1).
"От такого матча остается горькое послевкусие, так как мы не сумели добыть победу. Игру мы начали действительно неорганизованно, однако уже во втором тайме мы выглядели гораздо лучше. Могли бы забить больше, но, к сожалению, не смогли. Теперь нам необходимо побеждать сборную Шотландии для того, чтобы выйти из группы", — приводит слова Модрича официальный сайт УЕФА.
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