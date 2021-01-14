Модрич прокомментировал переговоры с "Реалом" о новом контракте

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Модрич прокомментировал переговоры с "Реалом" о новом контракте

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич рассказал, как проходит обсуждение продления соглашения с королевским клубом.

"Я счастлив. Мы разговаривали с представителями клуба и я очень доволен тем, как идут дела", - сказал звёздный хорват.

Напомним, что действующий договор между сторонами истекает в июне этого года. Ранее сообщалось, что 35-летний футболист готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы остаться в команде.

В текущем сезоне Модрич сыграл за "Реал" 23 матча, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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