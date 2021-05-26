Модрич прокомментировал продление контракта с "Реалом"

Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен

Футболист мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал продление контракта со "сливочными". Ранее стало известно, что стороны подписали новый контракт до лета 2022 года.



"Это много для меня значит. Очень горд, ведь новый контракт означает, что я проведу в "Мадриде" десять лет. Не ожидал этого, ведь я переехал в Мадрид в 27 лет. Здесь очень высокие требования, нужно заслужить право продолжать выступать за "Реал".



Нет ничего лучше, чем быть игроком "Реала", выступать на "Сантьяго Бернабеу". Нет более восхитительного чувства. Все хотят оказаться тут, а я проведу в "Реале" десять лет", — цитирует Модрича Marca.

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