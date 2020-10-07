Модрич прокомментировал решение Месси остаться в "Барселоне"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал решение аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси остаться в каталонском клубе.

"Если бы Месси ушел - это стало бы плохой новостью для нас. Здорово, что такой футболист остался. Я рад, что он остался, так как хочется играть против самых лучших", - приводит слова Модрича AS.

Напомним, что 33-летний Месси намеревался покинуть "Барселону" в летнее трансферное окно. Аргентинец просил клуб о досрочном разрыве контракта, который действует до лета 2021 года. Впрочем, "Барселона" отказалась расторгать соглашение.

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