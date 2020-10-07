Модрич прокомментировал решение Месси остаться в "Барселоне"

Теги барселонареал мадридлионель мессилука модрич

Модрич прокомментировал решение Месси остаться в "Барселоне"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал решение аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси остаться в каталонском клубе.

"Если бы Месси ушел - это стало бы плохой новостью для нас. Здорово, что такой футболист остался. Я рад, что он остался, так как хочется играть против самых лучших", - приводит слова Модрича AS.

Напомним, что 33-летний Месси намеревался покинуть "Барселону" в летнее трансферное окно. Аргентинец просил клуб о досрочном разрыве контракта, который действует до лета 2021 года. Впрочем, "Барселона" отказалась расторгать соглашение.

Не пропустите: Куман высказался об игре Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" огласил заявку на Лигу Чемпионов

"Ювентус" огласил заявку на Лигу Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов