Модрич прокомментировал вероятный уход из "Реала" Мораты

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Модрич прокомментировал вероятный уход из "Реала" МоратыПолузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал вероятный уход из клуба форварда Альваро Мораты.

"Покинуть "Реал" - это, наверняка, нелегкое решение. Сравнивать уход из Мадрида с другими клубами нельзя. Это лучший клуб в мире, поэтому, уходя, придется сделать шаг назад. У каждого человека есть свои причины на это, но я сделаю все возможное, чтобы остаться здесь, хотя в футболе ситуация может быстро измениться", - цитирует 31-летнего хавбека Marca.

Напомним, "Реал" официально представил Тео Эрнандеса. | soccernews.ru

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