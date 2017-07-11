Модрич прокомментировал вероятный уход из "Реала" Мораты

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич прокомментировал вероятный уход из клуба форварда Альваро Мораты.

"Покинуть "Реал" - это, наверняка, нелегкое решение. Сравнивать уход из Мадрида с другими клубами нельзя. Это лучший клуб в мире, поэтому, уходя, придется сделать шаг назад. У каждого человека есть свои причины на это, но я сделаю все возможное, чтобы остаться здесь, хотя в футболе ситуация может быстро измениться", - цитирует 31-летнего хавбека Marca.

Напомним, "Реал" официально представил Тео Эрнандеса. | soccernews.ru