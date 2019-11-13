Модрич прокомментировал возможность перехода в итальянский клуб

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич порассуждал на тему возможного переезда в итальянскую Серию А.

"Мне нравится Италия, она территориально рядом с Хорватией. Я смотрю этот чемпионат, потому что там играют много моих соотечественников. Ещё у итальянцев схожий с хорватами менталитет. Посмотрим, смогу ли я однажды оказаться в чемпионате Италии. Сейчас я могу говорить только о "Реале", потому что я игрок этой команды. Мне нравится играть здесь, и сейчас моё будущее связано только с этим клубом", - цитирует Модрича Sky Sport Italia.

Ранее 34-летнего хавбека сватали в "Ювентус", "Интер" и "Милан". Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Модрич сыграл за "Реал" 9 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Контракт игрока с клубом истекает следующим летом.

Не пропустите: Модрич - обладатель награды Golden Foot. | http://soccernews.ru