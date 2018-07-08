Модрич прокомментировал возможный уход Роналду

Хавбек "Реала" Лука Модрич высказался о возможном трансфере Криштиану Роналду в "Ювентус".

"Посмотрим, что произойдет. Я не думаю, что он уйдет. Да и мне хотелось бы, чтобы он остался, потому что Роналду является лучшим игроком в мире. Он многое значит для "Реала". Не могу его представить ни в одной другой европейской команде" - приводит слова Модрича Sky Sports.

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