Модрич: "Променял бы некоторые трофеи "Реала" на большой успех со сборной Хорватии"
Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич заявил о том, что ценит успешное выступление в составе своей национальной команды выше завоеванных трофеев с клубом.
"Это был очень тяжелый и долгий сезон. В Ла Лиге и Копа дель Рей мы не играли так, как от нас ожидали. Тем не менее, мы выиграли самый важный трофей. Я счастлив быть частью этого клуба и этого успеха, который войдет в историю. Но я бы обменял некоторые из трофеев, которые я выиграл с "Мадридом", на один большой успех с Хорватией!", - цитирует 32-летнего хавбека AS.
Напомним, к уходу из "Реала" Зидана подтолкнуло руководство его бывшего клуба. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Действующие чемпионы мира приземлились в Москве
-
Моуринью пообещал Бэйлу "Золотой мяч"
-
"Челси" на Чемпионате Мира будет просматривать пятерых футболистов
-
"Реал" рассматривает вариант с приглашением Лопетеги
-
Аршавин: "Головин способен выступать в Европе"
-
Роналду установил рекорд сезона 2017/2018 в Ла Лиге
-
Маскерано: "Нигерия - жесткий соперник из-за своей дезорганизации"
-
Моуринью поделился мнением относительно возможной встречи России и Испании на ЧМ
-
Зидан: "То, что делает Мбаппе - потрясающе"
-
Вечные коты в мешке: чем способна удивить Коста-Рика на грядущем Чемпионате Мира?
-
Гризманн: "Я принял решение"
-
"Челси" определился с приоритетным кандидатом на замену Морате
-
Ерохин: "В сборной подобрался хороший сплав опыта и молодости"
-
"Реал" может возобновить интерес к Левандовски
-
Фернандо Торрес может продолжить карьеру во Франции
-
Иньеста: "Гризманн - один из лучших форвардов мира"
-
Бабаев: "К Головину есть интерес со стороны ряда больших европейских клубов"
-
2
Месси, Роналду и Неймар посетили бейсбольный матч
-
Месси и еще девять игроков пропустили тренировку сборной Аргентины
-
К Роналду проявили интерес пять клубов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20