Модрич: "Променял бы некоторые трофеи "Реала" на большой успех со сборной Хорватии"

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич заявил о том, что ценит успешное выступление в составе своей национальной команды выше завоеванных трофеев с клубом.

"Это был очень тяжелый и долгий сезон. В Ла Лиге и Копа дель Рей мы не играли так, как от нас ожидали. Тем не менее, мы выиграли самый важный трофей. Я счастлив быть частью этого клуба и этого успеха, который войдет в историю. Но я бы обменял некоторые из трофеев, которые я выиграл с "Мадридом", на один большой успех с Хорватией!", - цитирует 32-летнего хавбека AS.

Напомним, к уходу из "Реала" Зидана подтолкнуло руководство его бывшего клуба. | soccernews.ru