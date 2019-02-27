Модрич просит Срну вернуться в сборную Хорватии

Обладатель "Золотого мяча" 2018 года Лука Модрич просит бывшего защитника "Шахтёра" Дарио Срну вернуться в сборную Хорватии, сообщает Sportske Novosti.

По информации источника, капитан "шашечных" считает, что 36-летний футболист должен помочь национальной команде в трудный период.

Стоит отметить, что из-за серьёзных травм хорваты потеряли практически всех правых фулбеков.

Срна выступал за сборную Хорватии с 2002 по 2016 год, сыграл 134 матча и забил 22 гола. Сейчас ветеран защищает цвета "Кальяри".

Не пропустите: В чемпионате Хорватии введут систему видеопомощи арбитрам. | http://soccernews.ru