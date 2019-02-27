Модрич просит Срну вернуться в сборную Хорватии
Обладатель "Золотого мяча" 2018 года Лука Модрич просит бывшего защитника "Шахтёра" Дарио Срну вернуться в сборную Хорватии, сообщает Sportske Novosti.
По информации источника, капитан "шашечных" считает, что 36-летний футболист должен помочь национальной команде в трудный период.
Стоит отметить, что из-за серьёзных травм хорваты потеряли практически всех правых фулбеков.
Срна выступал за сборную Хорватии с 2002 по 2016 год, сыграл 134 матча и забил 22 гола. Сейчас ветеран защищает цвета "Кальяри".
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