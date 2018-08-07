Модрич проведет встречу с президентом "Реала"

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Модрич проведет встречу с президентом "Реала"

Президент "Реала" Флорентино Перес в ближайшее время встретится с хорватским полузащитником Лукой Модричем, который хочет сменить клуб, сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

По сведениям источника, футболист будет просить клубного босса не препятствовать его переходу в "Интер". Если Перес даст добро, то "Интер" начнет переговоры с "Реалом".

Ранее сообщалось, что 32-летний Модрич может обойтись "Интеру" в 60 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" прямо намекнул, что Модрич останется на "Сантьяго Бернабеу". | http://soccernews.ru

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