Модрич проведет встречу с президентом "Реала"

Президент "Реала" Флорентино Перес в ближайшее время встретится с хорватским полузащитником Лукой Модричем, который хочет сменить клуб, сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

По сведениям источника, футболист будет просить клубного босса не препятствовать его переходу в "Интер". Если Перес даст добро, то "Интер" начнет переговоры с "Реалом".

Ранее сообщалось, что 32-летний Модрич может обойтись "Интеру" в 60 миллионов евро.

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