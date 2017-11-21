Модрич провел больше всех матчей в Лиге Чемпионов среди хорватских игроков

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Реал" играет в гостях с АПОЭлем.

Этот поединок стал 64-м в турнире для полузащитника королевского клуба Луки Модрича.

По этому показателю 32-летний Модрич вышел на первое место среди хорватских футболистов, опередив Дарио Срну (63).

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