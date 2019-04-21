Модрич провел очередной юбилейный матч за "Реал"

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Модрич провел очередной юбилейный матч за "Реал"

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич провел свой 300-й матч за королевский клуб.

Юбилейным для хорвата стала матча 33-го тура чемпионата Испании против "Атлетика" (3:0).

"Я хотел бы сыграть за "Реал" еще хотя бы 100 матчей. Каждый матч за "Реал" - большое счастье. Ни один клуб не может дать то, что дает "Реал". Благодаря ему ты растешь как личность и игрок", - сказал Модрич. 

33-летний Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В 300 матчах за королевский клуб он забил 17 голов и отдал 47 результативных передач.

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