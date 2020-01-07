Модрич провёл переговоры с клубом МЛС
Хавбека мадридского "Реала" Луку Модрича зовут в США, сообщает The Athletic.
По информации источника, 34-летнего футболиста хочет заполучить "Ди Си Юнайтед".
Американский клуб уже провёл переговоры со звёздным хорватом на предмет возможного сотрудничества.
"Ди Си Юнайтед" ищет новую звезду, поскольку в конце прошлого года команду покинул Уэйн Руни.
В текущем сезоне Модрич сыграл за "Реал" 18 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов. Летом полузащитник, возможно, станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.
Не пропустите: Модрич купил элитный особняк в Мадриде. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Дортмундская "Боруссия" летом бесплатно потеряет Гётце
-
Скопинцев прокомментировал возвращение в "Динамо"
-
"Ахмат" подписал нападающего "Урала"
-
СМИ узнали, кто лидирует в гонке за Жиру
-
Слуцкий назвал самого талантливого молодого российского футболиста
-
По два игрока из "Реала", "Барселоны" и "Атлетико" попали в сборную разочарований первого круга Примеры по версии Marca
-
Nike станет новым техническим спонсором "Ливерпуля"
-
"Динамо" объявило о покупке защитника "Краснодара" Скопинцева
-
Антонио Конте одержал юбилейную победу в Серии А
-
Слуцкий ответил на обвинения игрока "Витесса"
-
ПСЖ и "Монако" узнали своих соперников по 1/16 финала Кубка Франции
-
Модрич провёл переговоры с клубом МЛС
-
"Тоттенхэм" готовит конкретное предложение по Лемару
-
Тарасов - о себе: "У крутых мужиков первые всегда дочки: Ельцин, Путин, Меладзе"
-
Гвардиола ответил на вопрос о возможности возглавить "Манчестер Юнайтед" или "Реал"
-
Экс-президент "Локомотива" рассказал, почему появились слухи об уходе Смолова из клуба
-
Роналду оформлял хет-трики в 10 разных турнирах
-
Агент объяснил, почему Макаров перешёл в "Рубин", а не в ЦСКА
-
1
Роналду не попал в команду года FIFA 20
-
Главные новости дня: 6 января
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11