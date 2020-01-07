Модрич провёл переговоры с клубом МЛС

Хавбека мадридского "Реала" Луку Модрича зовут в США, сообщает The Athletic.

По информации источника, 34-летнего футболиста хочет заполучить "Ди Си Юнайтед".

Американский клуб уже провёл переговоры со звёздным хорватом на предмет возможного сотрудничества.

"Ди Си Юнайтед" ищет новую звезду, поскольку в конце прошлого года команду покинул Уэйн Руни.

В текущем сезоне Модрич сыграл за "Реал" 18 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов. Летом полузащитник, возможно, станет свободным агентом в связи с истечением срока контракта. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

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