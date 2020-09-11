Модрич недоволен решением не вручать "Золотой мяч" в 2020 году
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич рассказал о своём отношении к отмене церемонии вручения награды "Золотой мяч".
"Думаю, у тех, кто принял такое решение, есть свои причины. Но мне грустно от того, что игроки, которые провели невероятный сезон, потеряли возможность получить самую главную индивидуальную награду в мире футбола. Я знаю, что испытываешь, когда получаешь её. Главный претендент? Если нужно назвать одного игрока, то это Роберт Левандовски", - цитирует хорвата The Times.
В июле журнал France Football объявил, что в этом году "Золотой мяч" никто не получит, поскольку лучшего футболиста невозможно определить объективно в условиях пандемии.
Напомним, что Модрич становился обладателем награды в 2018 году.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14