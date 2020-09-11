Модрич недоволен решением не вручать "Золотой мяч" в 2020 году

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич рассказал о своём отношении к отмене церемонии вручения награды "Золотой мяч".

"Думаю, у тех, кто принял такое решение, есть свои причины. Но мне грустно от того, что игроки, которые провели невероятный сезон, потеряли возможность получить самую главную индивидуальную награду в мире футбола. Я знаю, что испытываешь, когда получаешь её. Главный претендент? Если нужно назвать одного игрока, то это Роберт Левандовски", - цитирует хорвата The Times.

В июле журнал France Football объявил, что в этом году "Золотой мяч" никто не получит, поскольку лучшего футболиста невозможно определить объективно в условиях пандемии.

Напомним, что Модрич становился обладателем награды в 2018 году.

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