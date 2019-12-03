Модрич раскритиковал Роналду

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич остался недоволен решением своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду проигнорировать церемонию вручения "Золотого мяча".

"Футбол заключается в уважении, и если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь, ведь это праздник спорта", - цитирует хорвата A Bola.

Напомним, что Роналду вместо церемонии в Париже отравился в Милан на гала-вечер Кальчо, на котором вручались индивидуальные награды за прошлый сезон Серии А по версии Итальянской ассоциации футболистов.

"Золотой мяч"-2019 получил форвард "Барселоны" Лионель Месси, а португалец занял третье место в голосовании.

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