Модрич раскритиковал Роналду

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Модрич раскритиковал Роналду

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич остался недоволен решением своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду проигнорировать церемонию вручения "Золотого мяча".

"Футбол заключается в уважении, и если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь, ведь это праздник спорта", - цитирует хорвата A Bola.

Напомним, что Роналду вместо церемонии в Париже отравился в Милан на гала-вечер Кальчо, на котором вручались индивидуальные награды за прошлый сезон Серии А по версии Итальянской ассоциации футболистов.

"Золотой мяч"-2019 получил форвард "Барселоны" Лионель Месси, а португалец занял третье место в голосовании.

Не пропустите: Модрич высказался о шестом "Золотом мяче" Месси. | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

При чем здесь гелевой?

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