Модрич рассказал, как Роналду едва не подрался с Моуринью

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич вспомнил о конфликте между бывшим форвардом команды Криштиану Роналду и экс-тренером Жозе Моуринью.

"Был матч Кубка Испании, мы выигрывали 2:0. В одном из эпизодов Роналду не последовал за своим игроком после вбрасывания аута. Жозе очень разозлился. Когда мы вернулись в раздевалку в перерыве, я увидел, что Криштиану едва ли не плачет. Он говорил, что старается, а Моуринью его критикует. И тут Жозе продолжил высказывать претензии. Между ними стало так жарко, что только вмешательство игроков помогло предотвратить драку", - приводит слова Модрича Marca.

Напомним, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. Моуринью возглавлял команду с 2010 по 2013 год.

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