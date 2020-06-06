Модрич рассказал, как Роналду едва не подрался с Моуринью
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич вспомнил о конфликте между бывшим форвардом команды Криштиану Роналду и экс-тренером Жозе Моуринью.
"Был матч Кубка Испании, мы выигрывали 2:0. В одном из эпизодов Роналду не последовал за своим игроком после вбрасывания аута. Жозе очень разозлился. Когда мы вернулись в раздевалку в перерыве, я увидел, что Криштиану едва ли не плачет. Он говорил, что старается, а Моуринью его критикует. И тут Жозе продолжил высказывать претензии. Между ними стало так жарко, что только вмешательство игроков помогло предотвратить драку", - приводит слова Модрича Marca.
Напомним, что Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. Моуринью возглавлял команду с 2010 по 2013 год.
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|Команда
|М
|О
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
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|7
|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
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