Модрич рассказал, как в раздевалке "Реала" относились к слухам об уходе Роналду

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич рассказал, как прошлым летом в раздевалке команды относились к слухам об уходе ведущего форварда Криштиану Роналду.

"Я не ожидал, что Зидан и Роналду покинут клуб. Когда появились первые слухи об уходе Криштиану, мы стали делать ставки между собой в раздевалке, что он останется. Но каждый делает свой выбор" - приводит слова Модрича Football Italia.

Напомним, что 33-летний Роналду, проведший в "Реале" девять сезонов, перешёл в "Ювентус" за 117 миллионов евро.

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