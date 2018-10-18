Модрич рассказал, кто должен получить "Золотой мяч"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич считает, что "Золотой мяч" должен выиграть Антуан Гризманн.

Напомним, что сам хорват был признан лучшим игроком этого года по версиям ФИФА и УЕФА.

"Я поставил бы Антуана Гризманна на поул-позицию в связи с тем, что он достиг в этом году. Мбаппе? У него необыкновенный талант и большое будущее, но уже сейчас он демонстрирует отличный уровень. Он действительно особенный", - сказал он.

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