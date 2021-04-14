Модрич рассказал о ситуации с продлением контракта с "Реалом"

Фото: инстаграм Луки Модрича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич заявил, что он ведет переговоры о продлении контракта с клубом.

"Дела с продлением контракта идут хорошо, но я не могу рассказать больше. Я счастлив в "Реале". Надеюсь продолжить выступления за клуб в следующем сезоне", - приводит слова Модрича Marca.

В нынешнем сезоне 35-летний Модрич провел за "Реал" 39 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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