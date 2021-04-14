Модрич рассказал о ситуации с продлением контракта с "Реалом"

Теги реал мадридлука модрич

Модрич рассказал о ситуации с продлением контракта с "Реалом"

Фото: инстаграм Луки Модрича/Автор неизвестен

Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич заявил, что он ведет переговоры о продлении контракта с клубом.

"Дела с продлением контракта идут хорошо, но я не могу рассказать больше. Я счастлив в "Реале". Надеюсь продолжить выступления за клуб в следующем сезоне", - приводит слова Модрича Marca.

В нынешнем сезоне 35-летний Модрич провел за "Реал" 39 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Серхио Рамос заразился коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Василий Березуцкий покинет ЦСКА ради "Краснодара"

Василий Березуцкий покинет ЦСКА ради "Краснодара"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов