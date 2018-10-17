Модрич рассказал об отношениях с Роналду

1 Теги реал мадридювентуслука модричкриштиану роналду

Модрич рассказал об отношениях с РоналдуПолузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич рассказал о своих отношениях с нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По словам хорвата, между ним и португальцем нет никаких разногласий.

"Мы провели шесть замечательных совместных лет в "Реале", где мы подружились и выработали взаимное уважение. Сейчас он уже не с нами, но мы всё ещё сохраняем связь, ведём переписку. И хотя многие говорят, что это не так, я могу сказать, что между нами по-прежнему хорошие отношения", - отметил Модрич.

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Комментарии

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РМ

После того как эта падла не присутствовала на церемонии награды,я б на месте Модрича вообще с этим пидрилом не разговаривал

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