Модрич рассказал об отношениях с Роналду
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич рассказал о своих отношениях с нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
По словам хорвата, между ним и португальцем нет никаких разногласий.
"Мы провели шесть замечательных совместных лет в "Реале", где мы подружились и выработали взаимное уважение. Сейчас он уже не с нами, но мы всё ещё сохраняем связь, ведём переписку. И хотя многие говорят, что это не так, я могу сказать, что между нами по-прежнему хорошие отношения", - отметил Модрич.
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|Реал Мадрид
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|Севилья
|20
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|Алавес
|20
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|6
|Хетафе
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|Бетис
|19
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|Жирона
|19
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|Эспаньол
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|Валенсия
|19
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|Леганес
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