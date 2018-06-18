Модрич рассматривает вариант с возвращением в АПЛ

Теги реал мадридтоттенхэмлука модрич

Модрич рассматривает вариант с возвращением в АПЛПолузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич рассматривает вариант со своим возвращением в английскую Премьер-Лигу.

Так, по сведениям испанской прессы, интерес к 32-летнему хавбеку "сливочных" проявляет его бывший клуб - лондонский "Тоттенхэм". С приходом же на тренерский мостик своей команды Хулена Лопетеги у хорвата появились сомнения относительно своих перспектив на "Сантьяго Бернабеу", поэтому он вполне будет готов изучить предложение "шпор".

Напомним, Асенсио поставил "Реалу" ультиматум. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Шестой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 19 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов