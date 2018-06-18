Модрич рассматривает вариант с возвращением в АПЛ

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич рассматривает вариант со своим возвращением в английскую Премьер-Лигу.

Так, по сведениям испанской прессы, интерес к 32-летнему хавбеку "сливочных" проявляет его бывший клуб - лондонский "Тоттенхэм". С приходом же на тренерский мостик своей команды Хулена Лопетеги у хорвата появились сомнения относительно своих перспектив на "Сантьяго Бернабеу", поэтому он вполне будет готов изучить предложение "шпор".

Напомним, Асенсио поставил "Реалу" ультиматум. | soccernews.ru