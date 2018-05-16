Модрич рассматривает вариант ухода из "Реала"

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Модрич рассматривает вариант ухода из "Реала"Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич рассматривает вариант со сменой команды ближайшим летом.

Так, по сведениям испанской прессы, 32-летний хавбек, учитывая свой возраст, рассчитывает получить от потенциального покупателя выгодный в финансовом плане и долгосрочный контракт, который может стать для него последним в футболе.

В нынешнем сезоне Модрич забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач в 41 матче за "Реал".

Напомним, "Реал" получил два предложения по Бэйлу. | soccernews.ru

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