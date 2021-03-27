Модрич - рекордсмен по количеству игр за сборную Хорватии

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Модрич - рекордсмен по количеству игр за сборную ХорватииФото: твиттер федерации футбола Хорватии

Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич побил рекорд Дарио Срны.

Как сообщает твиттер федерации футбола Хорватии, Модрич, вышедший в стартовом составе в матче с Кипром, проводит 135-ю игру за сборную Хорватии, что является рекордом.

Напомним, что ранее рекорд принадлежал Дарио Срне, на счету которого 134 игры.

Модрич дебютировал за сборную в 2006 году. За 135 игр он забил 16 голов.

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