Модрич рискует пропустить матч с "Малагой"

Участие полузащитника "Реала" Луки Модрича в матче 32-го тура испанской Примеры против "Малаги" находится под вопросом, сообщает AS.

По сведениям издания, 32-летний хорват пропустил сегодняшнюю тренировку, работая индивидуально на базе королевского клуба. Велика вероятность, что тренерский штаб "сливочных" захочет поберечь хавбека перед более важными играми.

Напомним, что матч "Малага" – "Реал" состоится в воскресенье в 21:45 по московскому времени.

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