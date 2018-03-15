Модрич рискует пропустить матч с "Жироной"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич рискует пропустить воскресный матч 29-го тура Ла Лиги против "Жироны".

Как информирует Marca, 32-летний хавбек пропустил две последние тренировки своей команды - вчерашнюю и сегодняшнюю. У него выявлены проблемы с перенапряжением мышц правой ноги. Вполне вероятно, что он не появится на "Сантьяго Бернабеу" в ближайшем матче "сливочных".

Напомним, "Реал" готов выложить 80 миллионов евро за основного защитника "Баварии". | soccernews.ru