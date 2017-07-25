Модрич: "С гордостью буду носить десятый номер"

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Модрич: "С гордостью буду носить десятый номер"

Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич объяснил, почему он решил взять себе игровой номер 10.

"С гордостью буду носить этот номер, он мой любимый. Под десятым номером я играл в загребском "Динамо" и в сборной Хорватии. Но хочу отметить, что я буду стараться приносить пользу своей команде под любым номером" - приводит слова Модрича официальный сайт "сливочных".

Напомним, что до последнего времени "десятка" принадлежала колумбийскому полузащитнику Хамесу Родригесу, который этим летом перебрался в "Баварию". | http://soccernews.ru

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