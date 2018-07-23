Модрич - самый популярный игрок у фанатов "Реала"

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Модрич - самый популярный игрок у фанатов "Реала"

После продажи Криштиану Роналду в туринский "Ювентус", самым популярным игроком у болельщиков мадридского "Реала" стал полузащитник Лука Модрич.

Футболки хорвата, признанного лучшим игроком Чемпионата Мира 2018, продаются лучше всего в клубных магазинах "сливочных".

Стоит предположить, что Модрич будет новым главным героем мадридистов, если в ближайшее время клуб не провернёт топ-трансфер. 

апомним, в ближайшее время Перес планирует закрыть трансфер первого звездного новичка "Реала". | soccernews.ru

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