Модрич: "Сборная России нас удивила"

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич дал комментарии после четвертьфинального матча ЧМ-2018 против России.

"От России ждали оборонительного футбола, поэтому удивились, что всё было не так. Россия очень хорошо отыграла матч, особенно в первом тайме. Они нас удивили. Зажимали, из-за чего мы не могли показать свою игру. Мы играли неорганизованно. Не хотели рисковать и отдавать длинные пасы. Во втором тайме исправили ситуацию и в дополнительное время преобладали. Не должны были доводить до серии пенальти" - сказал Модрич.

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