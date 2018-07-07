Модрич: "Сборная России заслужила выйти в четвертьфинал"
Хавбек сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал предстоящую игру с Россией.
"Сборная России - команда-хозяйка, очень сильная, они упорно работают и сражаются как команда. Они показали это против сборной Испании, хотя были андердогом с маленькими шансами. В итоге они победили по пенальти при поддержке своих фанатов. Российские футболисты много бегали и боролись и были вознаграждены за это. Они в четвертьфинале, где никто не ожидал их увидеть. Если вы спросите меня, то скажу, что они заслужили это.
Мы ожидаем тяжелую игру против россиян. Мы должны сыграть намного лучше, чем со сборной Дании, что, я уверен, у нас получится. Я верю, что это не конец для нас и эта команда может намного больше. Я верю, что мы покажем это против сборной России, хотя это будет сложная игра" - приводит слова Модрича официальный канал ФИФА в YouTube.
Смотрите также: Официальный промо-ролик к матчу Россия - Хорватия. | http://soccernews.ru
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