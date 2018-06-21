Модрич: "Смогли остановить Месси"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал победу своей команды над Аргентиной в рамках второго тура группового этапа Чемпионата Мира.

"Судя по результату, наша победа кажется легкой, но все было не так просто. Я думаю, что наша победа была полностью заслуженной, но она оказалась непростой. Первый гол мы забили после ошибки... Мы провели идеальный матч, в котором нужно продемонстрировать идеальную игру, чтобы победить такую замечательную команду. Мы отрезали Месси, оставили его без мяча, он - их самый опасный игрок", - цитирует 32-летнего хавбека официальный сайт ФИФА.

Напомним, Модрич признан лучшим игроком матча Аргентина - Хорватия. | soccernews.ru