Модрич согласен пойти на снижение зарплаты в "Реале"

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Модрич согласен пойти на снижение зарплаты в "Реале"Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен

"Реал Мадрид" готов предложить новый контракт хорватскому полузащитнику Луке Модричу.

"Мадрид" планирует продлить контракт с Модричем ещё на 1 сезон до июня 23 года, по сообщениям MARCA. Пока ничего не согласовано/подписано, но намерение совета директоров Мадрида подтверждено.

Детали контракта будут обсуждаться в ближайшее время, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

В то же время Defensacentral, Модрич согласен вновь снизить свою зарплату ради продления контракта с "Реалом". 

Отмечается, что он мечтает завершить карьеру на "Сантьяго Бернабеу".

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