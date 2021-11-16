Модрич согласен пойти на снижение зарплаты в "Реале"

Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен

"Реал Мадрид" готов предложить новый контракт хорватскому полузащитнику Луке Модричу.

"Мадрид" планирует продлить контракт с Модричем ещё на 1 сезон до июня 23 года, по сообщениям MARCA. Пока ничего не согласовано/подписано, но намерение совета директоров Мадрида подтверждено.

Детали контракта будут обсуждаться в ближайшее время, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

В то же время Defensacentral, Модрич согласен вновь снизить свою зарплату ради продления контракта с "Реалом".

Отмечается, что он мечтает завершить карьеру на "Сантьяго Бернабеу".

Также не пропустите: Куртуа покинул сборную Бельгии из-за повреждения. | http://soccernews.ru