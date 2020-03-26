Модрич сомневается в своём будущем в "Реале"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич пока не определился со своим будущим в королевском клубе.

По информации Marca, хорват понимает, что его значимость в команде постепенно снижается, однако не уверен, что это является весомым фактором для ухода.

Если звёздный хавбек всё-таки решится покинуть "Сантьяго Бернабеу", то, вероятно, уедет в США, где "Интер" из Майами готов удвоить его нынешнюю зарплату.

"Реал" готов с уважением принять любое решение Модрича, поскольку считает его легендой клуба.

В сентябре футболисту исполнится 35 лет. Его контракт с "бланкос" рассчитан до конца сезона 2020/21.

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