Модрич сомневается в своём будущем в "Реале"
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич пока не определился со своим будущим в королевском клубе.
По информации Marca, хорват понимает, что его значимость в команде постепенно снижается, однако не уверен, что это является весомым фактором для ухода.
Если звёздный хавбек всё-таки решится покинуть "Сантьяго Бернабеу", то, вероятно, уедет в США, где "Интер" из Майами готов удвоить его нынешнюю зарплату.
"Реал" готов с уважением принять любое решение Модрича, поскольку считает его легендой клуба.
В сентябре футболисту исполнится 35 лет. Его контракт с "бланкос" рассчитан до конца сезона 2020/21.
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|Команда
|М
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|20
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14