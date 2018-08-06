Модрич сообщил о принятом им решении руководству "Реала"

1 Теги лука модричфлорентино пересреал мадрид

Модрич сообщил о принятом им решении руководству "Реала"Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич сообщил о принятом им решении по своему будущему руководству королевского клуба.

Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, 32-летний хавбек уведомил "сливочных", что желает уже этим летом сменить команду. Уже в среду хорват планирует встретиться с президентом своего клуба Флорентино Пересом, чтобы попросить его не препятствовать его уходу.

Главным претендентом на Модрича считается миланский "Интер".

Напомним,  "Интер" соблазняет Модрича выгодным предложением. | soccernews.ru

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