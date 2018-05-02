Модрич: "Споры по поводу судейства есть всегда, когда играет "Реал"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич пообщался с журналистами после ничьей с "Баварией"​ в 1/2 финала Лиги Чемпионов (2:2).

По словам хорвата, в его команде уже нормально относятся к постоянным жалобам противников на судейство.

"За пять лет четыре раза выйти в финал трудно. Мы очень рады, потому что делаем нечто потрясающее и впечатляющее. Нам нужно сделать еще один шаг, и, надеюсь, мы сможем поднять еще один кубок ЛЧ над головой. Финал - это всегда сложно.

Споры по поводу судейства? Полемика всегда есть, когда мы играем. Я не видел момента с Марселу, и поэтому не могу его комментировать. Некоторые люди всегда хотят свести к минимуму наш успех. Мы привыкли к этому", - сказал он. | soccernews.ru