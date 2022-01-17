Модрич стал рекордсменом Суперкубка Испании

Фото твиттер "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич переписал историю Суперкубка Испании.

Хорват отличился в финале турнира, когда ему было 36 лет и 129 дней.

Таким образом, хавбек "сливочных" стал самым возрастным автором гола в Суперкубке Испании.

Модрич побил рекорд Ариса Адуриса и Рауля Гарсии (34 года и 187 дней).

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