Модрич требует от "Реала" пересмотра его контракта

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич требует от своего клуба пересмотра его контракта, информирует Cadena SER.

По сведениям источника, появившиеся слухи о возможном уходе 32-летнего хавбека в миланский "Интер" могут оказаться лишь обычными действиями со стороны футболиста, чтобы заставить руководство "сливочных" предложить ему подписать новое соглашение о сотрудничестве.

Действующий контракт Модрича с "Реалом" рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, "Интер" определился с альтернативой Модричу. | soccernews.ru