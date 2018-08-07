Модрич требует от "Реала" пересмотра его контракта

Теги лука модричинтер миланреал мадрид

Модрич требует от "Реала" пересмотра его контрактаПолузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич требует от своего клуба пересмотра его контракта, информирует Cadena SER.

По сведениям источника, появившиеся слухи о возможном уходе 32-летнего хавбека в миланский "Интер" могут оказаться лишь обычными действиями со стороны футболиста, чтобы заставить руководство "сливочных" предложить ему подписать новое соглашение о сотрудничестве.

Действующий контракт Модрича с "Реалом" рассчитан до лета 2020-го года.

Напомним, "Интер" определился с альтернативой Модричу. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов