Модрич установил рекорд сборной Хорватии

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Модрич установил рекорд сборной Хорватии

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич установил рекорд сборной Хорватии.

32-летний футболист сделал в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против России 102 паса, 89 из которых дошли до адресата.

Как сообщает Opta, это рекорд для "шашечных" в поединке Чемпионата Мира.

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