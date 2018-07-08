Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич установил рекорд сборной Хорватии.

32-летний футболист сделал в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против России 102 паса, 89 из которых дошли до адресата.

Как сообщает Opta, это рекорд для "шашечных" в поединке Чемпионата Мира.

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