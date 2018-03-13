Модрич в этом сезоне отдал четыре голевых паса на Роналду, больше, чем любой другой игрок "Реала"

В матче 28-го тура испанской Примеры против "Эйбара" полузащитник "Реала" Лука Модрич сделал результативную передачу на Криштиану Роналду.

Таким образом, хорватский хавбек в этом сезоне отдал четыре голевых паса на португальского бомбардира.

Как сообщает Opta, это больше, чем любой другой игрок "Реала".

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