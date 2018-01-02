Модрич в шестой раз признан игроком года в Хорватии

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Модрич в шестой раз признан игроком года в Хорватии

Хавбек мадридского "Реала" Лука Модрич признан лучшим хорватским игроком по итогам 2017 года, сообщает AS.

Таким образом, 32-летний футболист выиграл эту награду в шестой раз за карьеру и повторил рекорд по этому показателю, принадлежавший Давору Шукеру.

Напомним, что в 2017 году Модрич в составе "Реала" пополнил личный музей 5 трофеями, а также помог национальной сборной пробиться на ЧМ-2018.

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