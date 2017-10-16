Полузащитник "Реала" Лука Модрич в третий раз стал отцом.

На днях у хорватского футболиста родилась дочь, которую назвали Софией.

Напомним, что в семье 32-летнего хорвата есть сын Иван и дочь Эмануэль.

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