Модрич вернулся в общую группу "Реала"
Вингер "Реала" Гарет Бэйл восстановился после травмы, но тренируется пока по индивидуальной программе. Еще один игрок "сливочных" Лука Модрич возобновил тренировки в общей группе команды. Об этом сообщает AS.
Бэйл не участвовал в двух матчах "Реала" из-за травмы икроножной мышцы. Скорее всего, на следующей неделе футболист сможет возобновить выступления. Модрич пропустил также две игры и точно сыграет в следующем матче.
30 октября состоится матч 10-го тура Ла Лиги "Реал" - "Леганес". Начало встречи - в 23:15 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|19
|2
|Реал Мадрид
|9
|18
|3
|Гранада
|9
|17
|4
|Реал Сосьедад
|9
|16
|5
|Атлетико Мадрид
|9
|16
|6
|Вильярреал
|9
|14
|7
|Атлетик Бильбао
|9
|13
|8
|Хетафе
|9
|13
|9
|Валенсия
|9
|13
|10
|Севилья
|8
|13
|11
|Леванте
|8
|11
|12
|Реал Вальядолид
|9
|11
|13
|Осасуна
|9
|11
|14
|Алавес
|9
|11
|15
|Мальорка
|9
|10
|16
|Эйбар
|9
|9
|17
|Сельта Виго
|9
|9
|18
|Бетис
|9
|9
|19
|Эспаньол
|9
|5
|20
|Леганес
|9
|2