Модрич вернулся в общую группу "Реала"

Вингер "Реала" Гарет Бэйл восстановился после травмы, но тренируется пока по индивидуальной программе. Еще один игрок "сливочных" Лука Модрич возобновил тренировки в общей группе команды. Об этом сообщает AS.

Бэйл не участвовал в двух матчах "Реала" из-за травмы икроножной мышцы. Скорее всего, на следующей неделе футболист сможет возобновить выступления. Модрич пропустил также две игры и точно сыграет в следующем матче.

30 октября состоится матч 10-го тура Ла Лиги "Реал" - "Леганес". Начало встречи - в 23:15 (мск).

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