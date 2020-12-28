Модрич восстановился после мышечной травмы

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич готов вернуться на поле, сообщает Marca.

По сведениям издания, 35-летний футболист уже приступил к тренировкам в общей группе

Хорват залечил мышечное повреждение, из-за которого он пропустил матч с "Гранадой".

Таким образом, Модрич сможет сыграть против "Эльче" в среду, 30 декабря.

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