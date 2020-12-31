Модрич впервые забил за "Реал" ударом головой

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Модрич впервые забил за "Реал" ударом головой

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич открыл счёт в матче 16-го тура Примеры против "Эльче" (1:1).

Звёздный хорват отличился, успешно сыграв на добивании после удара Марко Асенсио в перекладину.

При этом хавбек забил головой - подобное произошло впервые за период его карьеры в королевском клубе.

Всего в активе Модрича 364 матча в составе "Реала" и 26 голов.

Не пропустите: "Реал" сыграл вничью с "Эльче". | http://soccernews.ru
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