Модрич: "Всегда желаю успехов "Тоттенхэму" - кроме матчей против "Реала"

Хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич рассуждает о предстоящем поединке со своим бывшим клубом "Тоттенхэмом" в групповом раунде Лиги Чемпионов.

"С нетерпением жду игры. После своего ухода, естественно, я следил за "Тоттенхэмом" больше, чем за любым другим английским клубом. Я очень рад, что команда показывает хорошие результаты, а клуб развивается. У них новая база, новый стадион, они борются за победу в чемпионате. Думаю, "Тоттенхэм" заслужил это благодаря своим традициям и болельщикам. Всегда желаю этой команде успехов - кроме двух предстоящих матчей против нас", - приводит слова Модрича официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Модрич перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2012 году за 30 миллионов евро.

Матч "Реал" - "Тоттенхэм" состоится сегодня, 17 октября и начнется в 21:45 мск.

Не пропустите: Скауты "Интера" и "Ромы" посетят матч "Реал" - "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru