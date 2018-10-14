Модрич всерьез рассматривает вариант с уходом из "Реала"

Теги реал мадридхулен лопетегилука модрич

Модрич всерьез рассматривает вариант с уходом из "Реала"Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич всерьез рассматривает вариант с уходом из королевского клуба, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям источника, 33-летний хавбек имеет не лучшие отношения с главным тренером "сливочных" Хуленом Лопетеги. Кроме того, хорват недоволен тем, что королевский клуб так и не предложил ему новый контракт. Ввиду этого футболист готов рассмотреть вопрос о смене команды уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Модрич сделал 2 результативные передачи в 11 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" интересуется бразильским талантом. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 17 января

Главные новости дня: 17 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 38
3 Севилья Севилья 19 33
4 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 33
5 Алавес Алавес 19 32
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов