Модрич всерьез рассматривает вариант с уходом из "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич всерьез рассматривает вариант с уходом из королевского клуба, информирует Corriere dello Sport.

Так, по сведениям источника, 33-летний хавбек имеет не лучшие отношения с главным тренером "сливочных" Хуленом Лопетеги. Кроме того, хорват недоволен тем, что королевский клуб так и не предложил ему новый контракт. Ввиду этого футболист готов рассмотреть вопрос о смене команды уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Модрич сделал 2 результативные передачи в 11 матчах за "Реал".

Напомним, "Реал" интересуется бразильским талантом. | soccernews.ru